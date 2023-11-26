Мобилизация в Украине продолжается, поэтому адвокат рассказал, почему лица, признанные ограниченно пригодными, попадают на передовую.

Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал, что это ограниченно пригодные оказываются на передовом вследствие несовершенства законодательства, молчания врачей, которые проводят ВЛК и по незнанию прав военными.

Как сообщает адвокат Роман Симутин, вопрос ограниченно пригодных регулируется приказом МО от 14.08.2008 года №402, а именно п. п. г) п. 20.3 главы 20 раздела 2.

В приказе говорится, в частности, о том, что в индивидуальном порядке в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу, в частности, в период действия мобилизации в Украине.

Адвокат добавил, что ни разу не видел в постановлении ВЛК сообщения, что конкретно военному противопоказано, с учетом его заболевания.

"Скажу больше: до сих пор большинство ВЛК даже не выполняет формальную составляющую приказа и не пишет, где военном запрещено служить. Как следствие – командир знает о статусе военного, но не имеет оговорок. Поэтому и неудивительно, что ограниченно пригодные временами оказываются и на передовой», – заявил Симутин.

Для того чтобы предотвратить такую ​​ситуацию в период действия мобилизации в Украине, необходимо требовать от ВЛК отмечать противопоказания.

Также Симутин сообщил, как действовать в случае, если в постановлении ничего не указано о состоянии здоровья и вы уже служите, но командир отправляет выполнять задачи в условиях, которые вам противопоказаны – нужно официально сообщить его рапорту.

"Я уверен, что о таком вы никогда и не слышали", - добавил Симутин.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.