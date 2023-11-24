Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, штурмы не прекращаются и, к сожалению, есть не лучшие изменения в ситуации.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

В частности, на Бахмутском направлении воров вел штурмовые действия возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В Генштабе ВСУ отметили, что они были безуспешными.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новой сводке.

Тем временем на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины мужественно держат оборону, оккупанты несут безумные потери.

«Беспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак», - сообщили в Генштабе.

О том, что происходит под Авдеевкой также сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, в направлении Степного продолжаются вражеские штурмы одновременно с нашими контратаками.

«Небольшой успех имели и мы, и, к сожалению, враг. Ситуацию в районе АКХЗ целесообразнее описывать "А что там под забором коксохима?". И это будет правдой, ведь основные бои происходят именно там», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Военный корреспондент добавил, что некоторые группы окrупантов могут прорываться на территорию завода, но украинская арта и БПЛА очень быстро их ликвидируют.

«У очистных враг дополнительно продвинулся на 200 метров. Промка вдоль Ясиноватского переулка почти полностью утрачена», - рассказал Мирошников.

По его словам, в направлении Новокалинового - без продвижений, а Очеретиного - продвижение до 300 метров, но там враг не закрепился.

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