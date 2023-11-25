Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько предложил украинцам интересную замену пиццы, без мороки с тестом.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить картофельную "пиццу".

"Тема нереально вкусная и не нужно играть с тестом. Мне очень понравилось. Есть круто, пока горячо, но как остынет, то можно разогреть и снова насладиться 😋", – советует "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

картофель – 500 г

соль – 5 г

растительное масло – 40 г

томатный соус – 300 г

сыр моцарелла – 300 г

колбаски – 200 г

черный перец, немного чили, специи - по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько варит вымытый картофель в подсоленной воде 15-20 минут – до готовности, но чтобы не разварился. После этого сливаем воду.

На каждой картофелине делаем надрезы крест-накрест, не дорезая до конца. Через пергамент раздавливаем картофель стаканом.

Выкладываем раздавленный картофель на смазанный растительным маслом противень, подсаливаем, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем, пока картофель не станет супер золотистым (10-15 минут).

На каждую картофелину "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет томатный соус, тертый сыр, нарезанные колбаски, а сверху посыпает специями.

Запекаем такие картофельные мини-пиццы в духовке при 200 градусах, пока не поплавится сыр (5-8 минут).

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Хорошая идея, и получилось очень вкусно. Спасибо за подсказки, все гениальное просто🔥";

"Сегодня приготовила пиццу по Вашему рецепту, это отвал башки 🔥🔥🔥 Спасибо за такой легкий и вкусный рецепт".

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