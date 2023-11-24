На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить сочный мясной рулет из лаваша с сыром.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

лаваш - 3 шт.

майонез – 100 г (4 ст.л.)

сир чеддер або моцарелла - 400 г

фарш говяжий (или любой другой, хоть рыбный) – 800 г

яйца – 2 шт. в фарш + 1 шт. для смазки рулета

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

зеленый лук – 150 г

петрушка или кинза – 50 г

"В случае, если у вас такой тонкий лаваш, как у меня, используем 3 шт! Если толстый, тогда используем всего два лаваша!", – уточнил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

К фаршу "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет яйца, все специи и хорошо перемешивает.

Лаваш смазываем майонезом очень тонким слоем, накрываем вторым лавашем, смазываем майонезом, посыпаем тертым сыром, затем нарезанным зеленым лучком и петрушкой и накрываем третьим листом лаваша. Этот слой майонезом уже не нужно смазывать, просто равномерно выкладываем фарш и закручиваем рулет.

Сверху "Мастер Шеф" Николай Люлько смазывает мясной рулет взбитым яйцом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф": "Спасибо за рецепт! Все получилось здорово! Посоветуйте, как греть на следующий день, потому что после подогрева лаваш становится каменным". Николай Люлько посоветовал разогревать такой рулет на сковороде на небольшом огне.

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