На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как самостоятельно приготовить яблочные чипсы. Это очень простой в приготовлении, вкусный и полезный перекус.
"Мастер Шеф" Литвинова отметила, что это прекрасный способ спасти быстро примятые яблоки, которые быстро портятся. По сравнению с ценами на такие чипсы в магазинах, приготовление в домашних условиях поможет сэкономить деньги.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- яблоки – 2 кг
- лимонная кислота – 2 ч. л.
- 2-3 л воды
"Готовить их просто. Лучше иметь сушилку или дегидратор. Она экономнее потребляет электроэнергию по сравнению с духовкой", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Яблоки чистим от семян и кожуры и нарезаем на одинаковые ломтики примерно 3 мм толщиной.
Лимонную кислоту растворяем в воде и сразу выкладываем туда нарезанные яблоки, чтобы они не темнели. Привкус лимонной кислоты не будет ощущаться, а внешний вид яблок будет сохранен.
Отряхиваем с кусочков яблок воду и выкладываем в сушилку не слишком плотно друг к другу, чтобы не слипались. Сушим яблоки при температуре 60 градусов 12-13 часов.
Чтобы проверить готовность, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разламывает остывшую чипсу пополам: если она хрустящая – готово, если нет – досушиваем яблочные чипсы еще 1-2 часа – это зависит от сорта яблок.
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