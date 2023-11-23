В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал украинским, как самостоятельно приготовить идеальный овощной бульон в кубиках.

"Подготовил для вас быстрый и бесхитростный рецепт, который радует свежим вкусом. Это заготовка, которая значительно сэкономит ваше время. Ведь такой бульон является основой для многих первых и вторых блюд 👍", — советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀⠀

• Стебель сельдерея - 200 г

• Корень сельдерея - 300 г

• Морковь - 1 шт.

• Огурец - 1 шт.

• Чеснок - 3 зуб.

• Соль - 1 ст.л.

• Перец — по вкусу

• Фенхель - 200 г

• Лук порей - 250 г

• Растительное масло - 40 г

• Вода - 150 мл

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавил, что при желании набор овощей можно менять. А если использовать бульон в качестве основы для супа, то к нему можно добавить любимую крупу или макароны.

Сначала нарезаем все овощи. На дно кастрюли наливаем растительное масло, добавляем нарезанные овощи, соль, перец и обжариваем до золотистой корочки. После этого добавляем в кастрюлю воду, накрываем крышкой и тушим овощи 15 минут.

Готовые овощи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перебивает блендером до однородности, выкладывает эту массу в форму, застеленную пергаментом, разравнивает и накрывает пленкой.

Отправляем бульон в морозилку минимум на 6 часов, а затем нарезаем на кубики и заворачиваем их в фольгу. Хранить такую ​​заготовку следует в морозилке.

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