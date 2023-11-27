Татьяна Литвинова, бывшая судья телевизионного кулинарного шоу "Мастер Шеф" предложила полезный рецепт, особенно он интересен тем, кто настроен питаться правильно и похудеть. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, просто приготовьте эту запеканку с натуральными подсластителями - курагой и финиками.
Рецепт запеканки с грушами:
Ингредиенты:
- Творог — 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Крахмал кукурузный — 0,5 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Курага — 100 г
- Финики — 50 г
- Цедра лимона — 1 шт.
- Груша — 5 шт.
Приготовление:
Очистите грушу и отрежьте меньшую часть, большую часть оставляйте. Она будет сверху запекаться. Затем возьмите творог, соедините с яйцами, добавьте финики и курагу. Смешайте и измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте крахмал и также хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Затем, нарежьте остаток груши (меньшая часть, которую вы отрезали) кубиками и смешайте со смесью из блендера. Добавьте цедру половины лимона для запаха и изысканного вкуса.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, творожные изделия выпекать нужно при низких температурах.
Переместите смесь и верхушки груш с хвостиком в форму, хорошо утрамбуйте, чтобы подровнять запеканку. Чтобы груши не сильно запеклись, перед отправкой в духовку оберните запеканку фольгой и снимите за 15−20 минут до конца выпекания, чтобы груша немного подпеклась, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекайте при температуре 160 градусов в течение 60 минут. После этого дайте запеканке немного остыть, освободите ее от формы и подавайте, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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