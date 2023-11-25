В случае резкого снижения цен на нефть, России может не хватить средств для поддержания военных действий, что, в свою очередь, может ускорить завершение конфликта в пользу Украины, подчеркнул израильский историк Григорий Тамар. Запад в ответ может использовать различные воздействующие механизмы на россию и ее союзников с целью помощи Украине в быстром разрешении войны.

"Украине не стоит питать иллюзии о том, что Китай поможет убедить путина завершить войну. Китай, напротив, заинтересован в продолжении боевых действий России, так как это ослабляет страну и позволяет Китаю более легко завладеть российскими ресурсами и территориями без значительного сопротивления" - делится эксперт.

Тамар предложил эффективный метод быстрого завершения войны в Украине: создание ситуации, при которой цены на нефть упадут до $40 за баррель. Он также подчеркнул возможность введения полного эмбарго на покупку углеводородов у россии. Это, по его мнению, может повлиять на ход событий, даже если воздействие на Китай кажется затруднительным.

Специалист ранее добавил, что сейчас происходит третья мировая война, а значит Украина должна делать то что она в состоянии делать. И нужно бить оккупанта там, где руки достают и США будут помогать столько же, сколько и раньше. Непонятно, почему США не поставляли Украине ракеты для Хаймарсов дальнего радиуса.

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