Некоторые предметы в доме следует утилизировать как опасные отходы, узнайте, какие повседневные продукты, которые вы используете, могут нанести вред людям, источникам воды и дикой природе.

Некоторое оборудование, которым мы пользуемся каждый день, нельзя просто выбросить в мусор после использования.

Страшно подумать, но некоторые предметы повседневного обихода, которые есть у всех нас в офисах, на кухнях, в гаражах и в автомобилях, на самом деле квалифицируются как опасные отходы.

Чтобы вещество считалось опасным отходом, оно должно обладать хотя бы одной из следующих характеристик:

Ядовитый

Коррозионный

Взрывной

Легковоспламеняющийся

Компьютерные мониторы

Поскольку компьютерные мониторы становятся больше, дешевле и легче, обновления становятся все более заманчивыми и частыми. Но тот старый монитор, который вы выкинете, содержит тяжелые металлы, которые могут загрязнять свалки.

Термометры

Ртутные термометры были сняты с производства из-за токсичности этого элемента , но у вас все еще может быть один из них дома. Вместо того, чтобы выбрасывать его в мусор, где есть вероятность, что он разобьется и прольет ртуть, обратитесь в местный отдел здравоохранения, в аптеку или к врачу.

Лекарства

Прием некоторых лекарств, в том числе оксиконтина и фентанила, может привести к травме или смерти, особенно если их принимает человек, не тот, которому они были прописаны. Никогда не выбрасывайте лекарства в мусор, где их может кто-то выкопать или где их может проглотить домашнее животное.

Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи , встречающиеся в сотовых телефонах, ноутбуках, электроинструментах и ​​даже некоторых игрушках, содержат тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, а также множество химических веществ, которые могут загрязнять окружающую среду и грунтовые воды, если их выбрасывать вместе с мусором.

Чернильные картриджи для принтеров

Хотя чернила для принтера сами по себе не токсичны, пластиковые картриджи, в которые входят чернила, не биоразлагаемы. Они будут занимать место на свалке до 1000 лет, прежде чем окончательно разложатся.

Клеи

В быту и мастерских используется множество различных типов клеев и клеев, но некоторые из них, в том числе резиновый клей и эпоксидная смола, содержат растворители, которые загрязняют окружающую среду, поэтому не выбрасывайте их в мусор .

Источник: bobvila.

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