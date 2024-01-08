Комиссия, которая работала в течение почти двух месяцев и состояла из 6 человек.

Видео, на которых показаны проверки одевания учащимися дресс-кода и буллинг за несоблюдение правил, было обнародовано в социальных сетях учениками самостоятельно и вызвало скандал. Началась сразу проверка лицей №27 в Житомире. История с директором лицея в Житомире, которая обязала учеников носить школьную форму, получила неожиданную развязку.

В лицее нельзя никаких украшений, никакого макияжа. За пирсинг двух девушек выгнали из школы. Если прийти с распущенными косами, можно услышать угрозы. Не допускается просвет между брюками и обувью. Низ только темный, а верх только светлый. Обязателен пиджак. У мальчиков должна быть "мужская прическа" (никаких длинных волос). Детей, нарушающих эти правила, директор обзывает и изгоняет с уроков.

Комиссия, которая работала в течение почти двух месяцев и состояла из 6 человек, провела служебное расследование в учебном заведении из-за поведения директора и жестоких правил.

Комиссия не выявила признаков нарушения прав учащихся, проведя опрос школьников лицея для более детального изучения ситуации.

Результаты опроса показали, что 55% учащихся полагают, что правила внешнего вида нужно просмотреть. Они выразили желание иметь больше выбора в выборе одежды, которая должна быть комфортной и не должна влиять на их успеваемость.

На заседании ученического самоуправления было решено оставить текст Правил для учащихся без изменений, но разработать информационный лист с конкретизированными требованиями к внешнему виду.

Комиссия высказала рекомендации об обнаружении эмоциональной сдержанности и толерантности, пересмотре содержания приказов, регулирующих правила внутреннего распорядка, и привлечении учащихся к обсуждению вопросов. Директора за буллинг учеников не уволили – комиссия в ее действиях не увидела нарушений.

Источник: Суспільне.

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