Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в Закарпатье от переохлаждения умер мужчина, пытавшийся незаконно попасть в Румынию.

Мобилизация в Украине продолжается: на Раховщине пограничники нашли мужчину, который едва разговаривал и почти не мог двигаться.

Как сообщили в ГСЧС, оказалось, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию в разгар мобилизации в Украине, но заблудился.

Беглеца от мобилизации в Украине госпитализировали с переохлаждением и обморожением нижних конечностей.

Врачи боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Впоследствии стало известно, что скончался 46-летний житель Днепропетровщины.

Все, что было у мужчины с собой - паспорт гражданина Украины, вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии.

Установлено, что мужчина планировал через горы пересечь государственную границу в период действия мобилизации в Украине, у него не было ни теплой одежды, ни запасов пищи, ни воды.

Украинцы в комментариях поделились мнениями относительно того, что произошло с мужчиной в разгар мобилизации в Украине:

"Почему человек, не имеющий никакого отношения к военной профессии, бедный трудяга, или селянин или строитель уклонист. От чего он уклоняется, разве что от смерти",

"Почему Израиль не закрыл границы во время войны?",

"Почему уклонист? Кто поставил такой диагноз? Бедный человек",

" Почему в Израиле не закрыты границы и руководство возвращается в страну на фронт, а в Украине руководство детей вывезли, себя забронировали...".

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанном.

Также Politeka сообщала, уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.