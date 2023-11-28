Цены на лук в Украине в ближайшее время могут стремительно пойти вверх, эксперты дали прогноз по стоимости овоща.

Лук в Украине снова может резко подорожать.

По словам аналитика Максима Гопко, цены на продукты зимой будут меняться.

Запасы овощей и фруктов украинского производства примерно на 60% иссяк, поэтому цена лука начнет меняться ближе к февралю.

"Обычно, до войны, в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это возможно и в этом году", - заявил Максим Гопка, аналитик УКАБ

Факторы, влияющие на стоимость лука в Украине:

Запасы, и на сколько их хватит;

внутренние цены в странах импортерах;

Таким образом, если цены в странах импортеров будут из-за более высоких - это отразится и Украине.

Эксперт из Института аграрной экономики Инна Сало также сообщила, что овощи могут подорожать после новогодних праздников.

Цена борщового набора может вырасти, больше всего - репчатый лук, стоимость которого может достигнуть 18 гривен за килограмм.

Влияет на стоимость овощей и хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию, цены на топливо.

"Цену будем не по карману ставить, для того чтобы большинство овощей выбрасывать. Потому что гниют. Сам не ем, и другому не дам. Наш лозунг цен! А выбросить то Пожалуйста, не жалко. Потому, что килограмм по цене как пять килограмм",

"Работать нужно на земле, работать чтобы было все, мы привыкли что должно быть все даром",

"Мои дети сказали что в следующем году выращивать дома не будут такое морковь, свеклу, лук, картофель, все купят, потому что не выгодно и отнимет много времени сапать, сажать, короче не выгодно", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.