Мы могли бы задействовать эти силы для полноценного освобождения Донбасса, делится эксперт.

Истребители F-16 могут существенно изменить ход событий на фронте, при условии выполнения определенных требований, сообщил военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ключевым условием является наличие достаточного количества боеприпасов различного типа, подчеркнул эксперт.

"Самолет F-16 может эффективно уничтожать укрепленные объекты, которые противник развернул на земле, в зависимости от времени и объема доступных боеприпасов. Однако вопросы касаются партнеров Украины, так как их относятся к количеству и разнообразию предоставляемого оружия. Мы могли бы задействовать истребители для освобождения Донбасса, предполагая отсечение этого региона от оккупантов" - делится эксперт.

Он отметил, что F-16 имеет возможность нести до 120 видов оружия различных модификаций в зависимости от поставленных задач. Эксперт также напомнил, что у нас по-прежнему остаются три главных направления: западное, южное и восточное, по которым надо "работать".

Российское командование стоит перед сложным выбором: оставить плацдарм и рискнуть потерять его, или перебросить войска из Авдеевки и других направлений.

"Российским войскам предстоит преодолеть значительное расстояние, чтобы доставить технику и войска для подкрепления на левом берегу Херсонской области. Маршруты долгие и уже представляют опасность. Возможность усугубить проблемы российских сил на левом берегу заключается в уничтожении Керченского моста" - также делится эксперт.

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