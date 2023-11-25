Российским войскам предстоит преодолеть значительное расстояние, чтобы доставить технику и войска для подкрепления.

На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки на левом берегу Херсонщины. Украинские морпехи успешно удерживают и постепенно расширяют плацдарм на восточном берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан. Он подчеркнул, что Херсонское направление не выгодно для оккупантов.

Российское командование стоит перед сложным выбором: оставить плацдарм и рискнуть потерять его, или перебросить войска из Авдеевки и других направлений.

"Российским войскам предстоит преодолеть значительное расстояние, чтобы доставить технику и войска для подкрепления на левом берегу Херсонской области. Маршруты долгие и уже представляют опасность. Возможность усугубить проблемы российских сил на левом берегу заключается в уничтожении Керченского моста" - делится эксперт.



Это направление представляет для российских сил неудобство, в то время как для украинских сил оно оказывается наиболее перспективным для осуществления боевых действий, заключил Свитан.

Военный аналитик Роман Свитан высказал обеспокоенность по поводу российской авиации, особенно в свете использования управляемых авиационных бомб (УАБ) на левом и правом берегах Херсонщины. Свитан подчеркнул, что данный тип оружия, способного поражать цели на расстояние до 7 километров, создает значительные трудности для украинских военных.

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