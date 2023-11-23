Узнайте, что ждет ваш знак Зодиака в этот день, благодаря этому ежедневному прогнозу.

Воспользуйтесь советами и узнайте, будет ли ветер благоприятным для вас. Ваш гороскоп поможет вам принять правильное решение сегодня.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, кто-то из твоих близких действует тебе на нервы. Кажется, этот человек развлекается, раздражая вас. Вы можете выбирать между двумя очень действенными вариантами: либо попытаться проявить как можно больше терпения, либо противостоять им.

Скоро выходные, и твоя семья хочет провести с тобой немного времени. Побалуйте их и организуйте сегодня что-нибудь дома, чтобы собрать всех людей, которых вы любите . Воспользуйтесь этой встречей, чтобы взять на себя свою долю вины за некоторую неосторожность и объясниться.

Что касается любви, сегодня вы можете пережить несколько прекрасных моментов со своим партнером или с тем особенным человеком, с которым вы еще не встречаетесь. Не забывайте наслаждаться этими моментами интенсивно и без страха, потому что такие вещи случаются не каждый день. Если знать, как этим воспользоваться, этот опыт повторится через короткое время.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая





Телец, сегодня тебе придется проверить свою способность импровизировать. У вас были планы на человека, который вас очень интересует, но по независящей от вас причине вам придется их отменить. Вместо того, чтобы уступать и просить их встретиться с вами в другой раз, предложите что-то новое и инновационное, от чего они не смогут отказаться.

Если человек все равно отказывается и предлагает перенести свидание, не стоит просто сидеть дома и дуться. Порекомендуйте этот интересный план своим друзьям и наслаждайтесь им вместе с ними. Это не всегда может пойти не так, потому что конкретный человек немного любит вечеринки.

Если же вы состоите в отношениях уже долгое время, сегодня хороший день, чтобы начать принимать решения. Если вы чувствуете, что между вами и вашим партнером много различий, возможно, пришло время сделать перерыв.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня





Близнецы, пришло время вам что-то изменить в своей жизни. У вас есть цель, но ежедневная рутина лишь уводит вас все дальше и дальше от нее. Также вероятно, что вам придется пересмотреть запланированный вами распорядок дня, потому что вы можете ошибаться.

Возможно, очень компетентный человек даст вам какой-нибудь совет. Вы этого совсем не ожидали, ведь этот человек обычно сдержан и несколько завистлив. Не заблуждайтесь: единственная причина, по которой они хотят вам помочь, заключается в том, что они видят в вас большой потенциал и, возможно, захотят работать с вами в ближайшем будущем.

С другой стороны, приближается Рождество, поэтому, если вы сегодня получили деньги , которых не ожидали, сохраните их, чтобы сделать приятный подарок своим близким. Уберечься от знаменитого январского склона можно, если тщательно себя организовать.

РАК

21 июня – 22 июля





Рак, каждый день ты думаешь о воображаемых сценариях, в которых у тебя была бы идеальная жизнь. Проблема в том, что они всегда остаются в твоей голове, и ты ничего не делаешь для того, чтобы твои желания сбылись. Сегодня подумайте о том, как вы можете изменить свою жизнь, потому что вы могли бы это сделать, если бы настроились на это.

Первым шагом будет закрепить в камне, что не следует оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Как, например, тот звонок тому родственнику, который вам приходится делать уже несколько дней. Не воспринимайте это как обязательство, ведь они могут рассказать вам что-то, что вас очень заинтересует.

В любви вас ждет романтический вечер с любимым человеком. Это может произойти, даже если у вас сейчас нет серьезных обязательств. Вы можете насладиться волшебным вечером, не влюбляясь в них полностью.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа





Лев, сегодня ты будешь в приподнятом настроении и в целом очень мотивирован. Этот позитивный дух и хорошая энергия будут легко заразительны для окружающих вас людей. Каждый захочет провести с вами некоторое время и пойти домой с подзаряженными батарейками.

Очевидно, что в каждой истории всегда есть Гринч. Кто-то в вашем офисе будет в плохом настроении и может оставить пару замечаний, которые могут вас расстроить. Не позволяйте их отношению стереть ту приятную улыбку, которая украшает ваше лицо сегодня.

Что касается мира экономики, вы можете получить деньги, на которые не рассчитывали. Вы можете позволить себе побаловать себя или пригласить кого-то особенного на ужин сегодня. Когда кто-то ценит деньги , он может позволить себе роскошь тратить их всякий раз, когда ему хочется, на что угодно.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Девы, совет на сегодня – старайтесь чаще ставить себя на место других. Вам необходимо лучше понимать точку зрения других, особенно своей рабочей команды, потому что, если вы этого не сделаете, у вас не будет возможности вместе прогрессировать сегодня. Охотно принимайте предложения коллег и следите за своим тоном, когда говорите им «нет», если вам что-то не нравится.

В любви у вас появилась вредная привычка слишком сильно зацикливаться на недостатках партнера. Это ошибка, потому что у них много достоинств, которые вы любите, и не имеет смысла сосредотачиваться только на плохих вещах. У всех нас есть хорошие и плохие вещи, но чтобы отношения были здоровыми, вы должны стараться хвалить эти уникальные достоинства.

Вы тоже совершаете ошибки, и вам не нравится, когда вас за это осуждают, не так ли?

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, постарайтесь перестать так сильно беспокоиться о проблемах на работе. Вам необходимо внести некоторые изменения в свой подход к вещам, прежде чем стресс на работе нанесет вред вашему здоровью . Вам было бы полезно быть немного более организованным, потому что, похоже, именно в этом и заключается суть проблемы.

Если вы организованы, вы увидите, как вся ваша жизнь расслабляется и гармонизируется. Даже такие мелочи, которые вы загромождали, например, ящик или шкаф, могут повлиять на ваше настроение. Прежде всего, постарайтесь не сидеть на месте, скрестив руки, ожидая, пока все уладится.

В любви помните, как важно поддерживать людей, которых мы любим. Если ваш партнер или кто-то из вашего круга очень воодушевлен задуманным им проектом, поддержите его, даже если вы думаете, что это глупо. Вы не представляете, какое волнение может доставить им ваше присутствие рядом с ними.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, постарайся освободиться от всей ответственности, которая на тебя возложена. Вы сознательно связали себя рядом ежедневных обязательств. Вам действительно нужно выполнять все эти задачи или вы просто привыкли к такому образу жизни?

Вы часто ведете себя так, как будто живете заключенным в тюрьме, которую сами построили для себя. Нужно стараться чаще выбираться из дома, любить быть дома – это нормально, но и отшельником быть не следует. Попробуйте пойти куда-нибудь с друзьями или запишитесь на какое-нибудь мероприятие, где вы сможете встретить больше людей.

Возможно, кто-то из ваших друзей даже предложит поездку в очень интересное место. Не упускайте эту возможность, поскольку это может повлиять на вашу жизнь. Вам полезно сменить обстановку, а если необходимо сменить страну, то вперед, не бойтесь.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, превратить работу в хобби — хорошая идея. Помните, что вы проводите там больше половины дня и вам следует найти способ развлечься. Помните: какими бы монотонными ни были задачи, всегда есть способ сделать что-то по-другому, чтобы не впасть в рутину.

С другой стороны, сегодня у вас может быть прекрасная возможность подзаработать . Возможно, кто-то из вашего близкого окружения предлагает вам возможность открыть бизнес или предлагает возможность инвестиций с некоторым риском. Даже если это вас пугает, сделайте решительный шаг.

Этот человек высокообразован, и это будет хорошей возможностью узнать немного о мире фондового рынка. Если после этого разговора вы все еще немного напуганы, начните с небольшой суммы, но хотя бы попробуйте опыт. Вы можете получить приятный бонус.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, обрати сегодня внимание на то позитивное, что окружает тебя изо дня в день. У вас есть прекрасная возможность завязать хорошие дружеские отношения с людьми, которые помогут вам расти в вашей профессиональной карьере. Воспользуйтесь этими встречами, чтобы предложить проект, который вы задумали, но вам нужна помощь инвесторов.

Если вы начнете больше доверять себе, вы увидите, что все идет так, как вы хотите. Первым шагом будет следующее. Когда вы представите свою идею этим людям и увидите, насколько она может быть для них полезна, они без колебаний предложат вам свою финансовую помощь.

С другой стороны, в любви вы проводите время не лучшим образом. Вы и этот особенный человек переживаете довольно сложный и холодный момент. Воспользуйтесь этим пятничным вечером, чтобы пригласить их на ужин и провести некоторое время дома в одиночестве.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, будь осторожен, ведь сегодня на работе тебе придется быть очень осторожным. Мало того, вам также придется быть более терпеливым, чем обычно, потому что сегодня вам придется столкнуться с не очень приятной ситуацией. Постарайтесь расслабиться и помните, что это всего лишь работа, и вы не можете потратить на нее свою жизнь.

Что касается любви, то если вы одиноки, вас ждет интересный день. Возможно, вы не найдете любовь всей своей жизни, но вы можете встретить кого-то, с кем можно весело провести время в течение нескольких месяцев. Вы прекрасно проведете время, но постарайтесь не ввязываться в слишком романтические отношения.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, в вашей команде есть кто-то, кто отлично работает каждый день. Это вызвало у вас легкую зависть, и вы, бессознательно, время от времени стремитесь подняться над ними. Вместо того, чтобы показывать свою токсичную сторону, постарайтесь учиться у них и спрашивать их совета, чтобы вы могли прогрессировать быстрее.

А, с другой стороны, вместо того, чтобы так зацикливаться на этом человеке, присмотритесь к тому, что происходит вокруг вас в офисе. Происходит много изменений, и некоторые из них могут негативно повлиять на вас. Старайтесь делать все, что в ваших силах, и не зацикливайтесь на том, что вы не лучший, просто старайтесь быть хорошим для своего начальства.

Источник: magic.horoscope.

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