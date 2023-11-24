Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 24 ноября, пришло время начать новую жизнь, и когда вы начинаете с точки зрения благодарности, это намного проще.

Вы можете найти понимание в сегодняшнем чтении Таро. Когда Солнце и Луна находятся в знаке зодиака Стрелец - на вашей стороне удача.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 24 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Отшельник.

это напряженная неделя, и, учитывая так много мероприятий, вы готовы к тишине и покою.

Будете ли вы проводить время с друзьями и семьей или пойдете на общественное мероприятие? Уделите себе немного времени, чтобы освежиться и помолодеть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

На столе деньги, Телец. У вас есть множество возможностей компенсировать финансовые потери.

Возможно, вам придется поискать немного усерднее, чем хотелось бы, но вы найдете то, что ищете.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Кубков.

Не позволяйте беспокойству заглушить ваш внутренний голос. Ваша заботливая природа жива и здорова.

Есть часть вас, которая хочет быть рядом, чтобы помочь нуждающемуся другу. Не сопротивляйтесь побуждению; протяните руку помощи, чтобы узнать, может ли кто-то, кого вы любите, помочь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Включите хорошую музыку, выпейте любимый напиток для взрослых и настройтесь на правильный образ мышления.

Вы можете создать что-то удивительное сегодня, если у вас есть к этому желание.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей.

У вас блестящий ум и острая интуитивная натура, рожденная жизненным опытом.

Подобно другу, который рядом, когда вам нужна рука помощи, ваша дружба поддерживает, лелеет и исцеляет в ее присутствии.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дурак

Есть что-то хорошее, зовущее тебя по имени, и когда ты знаешь, что это правильно, ты торопишься к этому. Вы не будете ждать, пока кто-то разрешит вам следовать своей мечте. Когда вы готовы жить той жизнью, которой хотите, вы беретесь за дело и идете к нему.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Суд.

История вашей жизни не пропадет даром. Вам есть что рассказать.

Поэтому независимо от того, решите ли вы вести колонку с советами, вести личный блог или публиковать в Твиттере несколько мыслей в день, важно то, чем вы хотите поделиться. Не стесняйтесь публиковать то, что вы думаете о других.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Если у вас нет денег, чтобы заплатить другу за его навыки, возможно, он захочет торговать с вами.

Если у вас есть что-то ценное, что им нужно, предложите обмен работой. Возможно, для вас обоих будет лучше помочь друг другу, чем нанимать кого-то за плату.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Живите по средствам. В жизни так много требований, что кажется, будто нужно делать больше, чтобы стать лучше.

Зачем поощрять борьбу, если можно сократить некоторые сферы своей жизни и уменьшить финансовое бремя?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы надеетесь родить ребенка? Если вы изо всех сил старались создать семью, эта карта Таро указывает на то, что вы вступаете в плодородное время. Возможно, в этом месяце вы добьетесь успеха.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

На вас можно положиться, поэтому кажется, что все просят вас о помощи в последнюю минуту. Люди могут сказать, что вы настроены «сделать это», и если вы можете быть рядом в трудную минуту, вы это сделаете.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Умеренность.

Вы слишком много думаете? Эта карта Таро показывает, что вас может беспокоить вопрос, который вы не можете контролировать. Отпустите это и посмотрите, как Вселенная позаботится о ситуации.

Источник: yourtango.

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