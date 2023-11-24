Вы можете найти понимание в сегодняшнем чтении Таро. Когда Солнце и Луна находятся в знаке зодиака Стрелец - на вашей стороне удача.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 24 ноября.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Отшельник.
это напряженная неделя, и, учитывая так много мероприятий, вы готовы к тишине и покою.
Будете ли вы проводить время с друзьями и семьей или пойдете на общественное мероприятие? Уделите себе немного времени, чтобы освежиться и помолодеть.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.
На столе деньги, Телец. У вас есть множество возможностей компенсировать финансовые потери.
Возможно, вам придется поискать немного усерднее, чем хотелось бы, но вы найдете то, что ищете.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Королева Кубков.
Не позволяйте беспокойству заглушить ваш внутренний голос. Ваша заботливая природа жива и здорова.
Есть часть вас, которая хочет быть рядом, чтобы помочь нуждающемуся другу. Не сопротивляйтесь побуждению; протяните руку помощи, чтобы узнать, может ли кто-то, кого вы любите, помочь.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Туз Жезлов.
Включите хорошую музыку, выпейте любимый напиток для взрослых и настройтесь на правильный образ мышления.
Вы можете создать что-то удивительное сегодня, если у вас есть к этому желание.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Королева Мечей.
У вас блестящий ум и острая интуитивная натура, рожденная жизненным опытом.
Подобно другу, который рядом, когда вам нужна рука помощи, ваша дружба поддерживает, лелеет и исцеляет в ее присутствии.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Дурак
Есть что-то хорошее, зовущее тебя по имени, и когда ты знаешь, что это правильно, ты торопишься к этому. Вы не будете ждать, пока кто-то разрешит вам следовать своей мечте. Когда вы готовы жить той жизнью, которой хотите, вы беретесь за дело и идете к нему.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Суд.
История вашей жизни не пропадет даром. Вам есть что рассказать.
Поэтому независимо от того, решите ли вы вести колонку с советами, вести личный блог или публиковать в Твиттере несколько мыслей в день, важно то, чем вы хотите поделиться. Не стесняйтесь публиковать то, что вы думаете о других.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Шестерка Пентаклей.
Если у вас нет денег, чтобы заплатить другу за его навыки, возможно, он захочет торговать с вами.
Если у вас есть что-то ценное, что им нужно, предложите обмен работой. Возможно, для вас обоих будет лучше помочь друг другу, чем нанимать кого-то за плату.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Десятка Жезлов.
Живите по средствам. В жизни так много требований, что кажется, будто нужно делать больше, чтобы стать лучше.
Зачем поощрять борьбу, если можно сократить некоторые сферы своей жизни и уменьшить финансовое бремя?
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Королева Жезлов.
Вы надеетесь родить ребенка? Если вы изо всех сил старались создать семью, эта карта Таро указывает на то, что вы вступаете в плодородное время. Возможно, в этом месяце вы добьетесь успеха.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Королева Пентаклей.
На вас можно положиться, поэтому кажется, что все просят вас о помощи в последнюю минуту. Люди могут сказать, что вы настроены «сделать это», и если вы можете быть рядом в трудную минуту, вы это сделаете.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Умеренность.
Вы слишком много думаете? Эта карта Таро показывает, что вас может беспокоить вопрос, который вы не можете контролировать. Отпустите это и посмотрите, как Вселенная позаботится о ситуации.
Источник: yourtango.
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