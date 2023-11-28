Чтобы ваши вязаные изделия носились дольше и выглядели всегда как новые, важно правильно ухаживать за ними.

Вязаные вещи – это не только произведение искусства, но и теплое, уютное облегание в холодные дни. Вот несколько секретов, которые помогут сохранить ваши любимые вязаные вещи в отличном состоянии.

Стиральные требования

Прежде чем бросать вязаные творения в стиральную машину, убедитесь, что вы ознакомились с этикеткой. Многие вязаные вещи нуждаются в ручной стирке или стирке на низких температурах. Важно избегать внезапных изменений температур и использовать щадящий стиральный режим.

Использование мягких моющих средств

Вязаные изделия чувствительны к агрессивным моющим средствам, которые могут повредить волокна и изменить цвет. Используйте специальные моющие средства для вязаных вещей или те, которые помечены как пригодные для чувствительной стирки.

Избегание выкручиваний и растяжений

После стирки избегайте выкручивания изделий, так как это может привести к их растяжению. Вместо этого обмотайте вещь в полотенце и нежно нажимайте, чтобы удалить избыточную влагу.

Сушка на горизонтальной поверхности

Важно сушить вязаные изделия на горизонтальной поверхности, в форме, в которой они должны находиться после высыхания. Это поможет избежать растяжения и сохранит форму изделия.

Избегание воздействия прямых солнечных лучей

Прямое солнце может привести к выцветанию и потере цвета вязаных вещей. Храните их в прохладном темном месте, особенно во время длительного хранения.

Сохранение от моли и других вредителей

Вязаные вещи могут стать мишенью для моли и других вредителей. Чтобы избежать этого, храните их в герметичных пакетах или контейнерах вместе с ароматическими средствами, отпугивающими вредителей.

Регулярная глажка

Некоторые вязаные вещи могут выглядеть более аккуратно, если их гладить. Однако важно делать это при низких температурах и с использованием пара, чтобы избежать повреждения волокон.

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