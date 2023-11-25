Уже много говорилось об этом, и даже некоторое время перестали сейчас говорить наши аналитики, но следует подготовиться, подметил эксперт.

К сожалению, враг имел частичный успех и вернул себе ранее утраченные позиции в районе Авдеевки, он пытается сейчас там продвинуться и на этих позициях закрепиться. По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку после временного затишья.

«Прошла перегруппировка войск, там уже собрано огромное количество войск. Ну только на северном участке авдеевского оперативного направления действует более пяти бригад противника, но они тоже уже который месяц топчутся на месте. Успеха они не добились, вот сейчас мы ожидаем – уже много говорилось об этом, и даже некоторое время перестали сейчас говорить наши аналитики об этом, ожидаем третью же волну наступления.

Ранее они не увенчались успехом, наши войска даже контратаковать успели. А противник предпримет еще одну попытку массированного штурма Авдеевки и уже отмечается, что они провели перегруппировку, подтянули сюда часть сил и средств других оперативных направлений» - делится эксперт.

Российские военные продлевают время, проведенное истребителями в воздухе, с целью оказывать давление на Украину, утверждает военный аналитик Олег Жданов, опираясь на последние данные с участившимися тревогами.

По его мнению, в предыдущем году такая потребность не возникала у противника, поскольку у них был достаточный запас ракет для осуществления атак на украинские города.

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