Минимальная и средняя зарплата в 2024 году, как изменятся доходы граждан нашей страны.

Минимальную и среднюю зарплату в 2024 году в Украине пересчитают.

Известно, что в 2024 году изменится минимальный размер пенсии, минимальная и средняя зарплата.

Так, с 1 января 2024 года минимальная зарплата сначала будет на уровне 7,1 тысяч гривен, а весной, с 1 апреля, станет больше и повысится до 8 тысяч гривен.

В пояснительной записке к проекту бюджета-2024 указано, что среднемесячная заработная плата в Украине вырастет до 6%.

Номинальная среднемесячная зарплата в Украине, по прогнозам Минэкономики, вырастет с 18 тысяч гривен до почти 22 тысяч гривен.

В Государственной службе статистики сообщали, что средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором составляет 17 176 гривен .

"Не смешите людей с вашим ростом.С нашими ценами в 15 раз нужно,чтобы выросло",

"Вырастет,у депутатов, судей, чинушей! А простому украинцу, бросите кость, как всегда!!

"С каждым разом когда поднимают зарплаты мы становимся беднее, потому что цены также поднимают, это все делается намеренно, почему не сделать для людей хлеб, масло, сахар, макаронные изделия дешевле, урожаи хорошие, все отправляете за границу, а своим людям не даете в разрешение поесть",

"Тогда на сколько вырастет коммуналка, продукты, лекарства...", - пишут украинцы в комментариях.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, пповышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.