Боевые действия на фронте не утихают с наступлением морозов, оккупанты продолжают активные действия сразу на нескольких направлениях. Военный эксперт Олег Жданов поделился, по Купянскому направлению противник проводил штурмы в районах Синьковки, где силы обороны успешно отразили 12 атак. В то время как на лиманском направлении противник не предпринимал наступательных (штурмовых) действий.

"На Бахмутском направлении оккупанты также не предпринимали наступательных (штурмовых) действий. Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают активные штурмовые операции к югу от Бахмута в Донецкой области, нанося значительные потери в живой силе и технике врага и закрепляясь на достигнутых позициях. Также на Запорожском направлении противник четыре раза неудачно пытался восстановить потерянное положение в районе Роботино" - делится эксперт.

Также он подметил, что и наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Авдеевки и Первомайского в Донецкой области оказались неудачными, поскольку силы обороны отразили 30 атак.

Российские войска вынуждены перемещать свои резервы в этот район, что облегчает действия украинских военных в других направлениях, где в настоящее время они предпринимают наступательные действия. Несмотря на наличие крепких оборонительных линий и сильного сопротивления противника, удалось успешно провести несколько операций.

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