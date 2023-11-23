Во время пересечения польской границы скончался еще один украинский водитель фуры.

Так, в ожидании пересечения границы в Польше умер уже второй украинец.

Польские перевозчики устроили блокаду, протесты продолжаются с 6 ноября 2023 года, заблокировано движение грузовиков в нескольких пунктах пропуска.

23 ноября в Польше на стоянке у пункта пропуска «Корчева – Краковец» скончался еще один украинский водитель.

К сожалению, это уже второй летальный случай с начала блокады поляков.

"Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации », – сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Балин добавил, что у умершего водителя транспорт на харьковских номерах.

Напомним, что 11 ноября возле пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» умер украинский водитель, ожидавший пересечение границы.

Известно, что поляки требуют, в частности, запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, из-за чего польских предпринимателей вытесняют с рынка.

Блокировка транспорта на границе привела к километровым очередям из сотен грузовиков. Польские перевозчики получили разрешение на протесты до февраля 2024 года.

Источник: Суспільне.

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