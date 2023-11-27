Вместо того чтобы тратить деньги на новые ложки и вилки, вы можете испытать простой народный метод, который восстановит их давнюю красоту всего за 5 минут.
Что нужно
- Сода: Это мощный чиститель, который эффективно удаляет загрязнение и накипь.
- Уксус: Обладает свойствами растворения известковых отложений и отбеливания.
- Горячая вода: Помогает в растворении загрязнений и облегчении чистки.
Шаг 1: Подготовка раствора
В глубочайшем контейнере смешайте 1 часть соды с 1 частью уксуса. При необходимости добавьте немного горячей воды, чтобы образовать пастообразную смесь.
Шаг 2: Погружение в раствор
Положите старые ложки и вилки в подготовленный раствор так, чтобы они были полностью погружены. Оставьте их в течение нескольких минут, чтобы раствор мог проникнуть и отделить загрязнение.
Шаг 3: Плотная чистка
С помощью губки или старой щетки тщательно очистите поверхность ложек и вилок. Попытайтесь хорошо доработать области с накипью или темными пятнами.
Шаг 4: Промывка
После того как вы убедились, что все загрязнения удалены, хорошо промойте ложки и вилки под теплой водой, чтобы удалить остатки раствора.
Шаг 5: Полировка
Используйте мягкую сухую ткань, чтобы полировать ложки и вилки до блеска. Это придаст им дополнительное сияние и создаст впечатление новизны.
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