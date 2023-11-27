Старые ложки и вилки, потеряв свою первобытную блестительность, могут выглядеть непривлекательно и оставляют желание их обновить.

Вместо того чтобы тратить деньги на новые ложки и вилки, вы можете испытать простой народный метод, который восстановит их давнюю красоту всего за 5 минут.

Что нужно

Сода: Это мощный чиститель, который эффективно удаляет загрязнение и накипь. Уксус: Обладает свойствами растворения известковых отложений и отбеливания. Горячая вода: Помогает в растворении загрязнений и облегчении чистки.

Шаг 1: Подготовка раствора

В глубочайшем контейнере смешайте 1 часть соды с 1 частью уксуса. При необходимости добавьте немного горячей воды, чтобы образовать пастообразную смесь.

Шаг 2: Погружение в раствор

Положите старые ложки и вилки в подготовленный раствор так, чтобы они были полностью погружены. Оставьте их в течение нескольких минут, чтобы раствор мог проникнуть и отделить загрязнение.

Шаг 3: Плотная чистка

С помощью губки или старой щетки тщательно очистите поверхность ложек и вилок. Попытайтесь хорошо доработать области с накипью или темными пятнами.

Шаг 4: Промывка

После того как вы убедились, что все загрязнения удалены, хорошо промойте ложки и вилки под теплой водой, чтобы удалить остатки раствора.

Шаг 5: Полировка

Используйте мягкую сухую ткань, чтобы полировать ложки и вилки до блеска. Это придаст им дополнительное сияние и создаст впечатление новизны.

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