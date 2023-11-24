Российские военные продлевают время, проведенное истребителями в воздухе, с целью оказывать давление на Украину, утверждает военный аналитик Олег Жданов, опираясь на последние данные с участившимися тревогами. По его мнению, в предыдущем году такая потребность не возникала у противника, поскольку у них был достаточный запас ракет для осуществления атак на украинские города.

"Вероятно, российские военные не рассчитывали на долгосрочную войну, поэтому ресурс самолетов ограничен. В результате они приняли решение увеличить продолжительность пребывания истребителей в воздухе.

Это влечет за собой серьезные последствия для Украины, так как подобные действия приводят к парализации экономики, остановке транспорта, закрытию магазинов, учебных заведений и предприятий" - делится эксперт. Он подметил, местные жители вынуждены прятаться в укрытиях, ожидая, когда истребитель покинет воздушное пространство. Такие тактики воспринимаются как форма терроризма.

Как стало известно ранее из сообщений Генштаба, украинские военные установили плацдарм на противоположном берегу реки Днепр. По словам военного эксперта Олега Жданова, наши военные причиняют существенные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав, исходя из последних данных от военных.

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