Комендантский час, украинцам рассказали о наказании, которое может угрожать в случае его нарушения.

Комендантский час в Украине продолжает действовать, между тем адвокат сообщил о наказании.

Адвокат Роман Симутин в своем youtube-канале сообщил, что в случае нарушения комендантского часа украинцам могут грозить штрафы: минимальный 8500 грн, а максимальный – 34 000 грн, а для бизнеса – 51 000 грн и 340 000 грн.

По словам адвоката, предложение было утверждено профильным комитетом парламента, который в большинстве своем состоит из юристов.

Кроме того, полиция может задерживать за нарушение комендантского часа, даже если вы подтвердили личность.

"Полиция получит сверхполномочия и будет задерживать без разбора и в любое время. А, забыл, они могут задерживать только на 3 часа, но де-факто – до утра. То есть через полтора года разродились на нормы, которые на голову не налезают", - сообщил Сумутин.

Адвокат добавил, что за нарушение комендантского часа должно быть наказание, но в виде адекватных штрафов.

"А еще я за предоставление человеку возможности дойти домой, если та предъявила документы, а не быть задержанной для ночлега в каталажке или ТЦК", - резюмировал Роман Симутин.

Украинцы в комментариях отреагировали на сообщения о штрафах за нарушение комендантского часа:

"Вызывает сомнения то, что будут штрафовать наркоманов,шатающихся по ночам и мажоров, едущих из очередной тусни",

"Где вы у нас видели справедливость?",

" Все для людей!".

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