На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить тартар по рецепту из Норвегии.

Для этого рецепта финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

филе макрели (скумбрии) слабой соли – 220 г

маринованный огурец – 40 г

оливковое масло – 30 г

темный хлеб со злаками – 60 г

листья петрушки – 10 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько отделяет филе рыбы от кожи и удаляет кости.

Мелким кубиком нарезаем филе и выкладываем на хлеб – его можно либо предварительно поджарить на сливочном масле, либо просто сделать тосты.

Поливаем оливковым маслом, а сверху выкладываем мелко нарезанные маринованные огурцы и украшаем зеленью.

"Все кажется очень просто, но в простоте всегда кроется много сложностей. Конечно, к нашему блюду много вкуса добавила атмосфера, в которой мы готовили 😁 Но! Самое важное иметь крутой продукт, с которым тебе придется работать", – добавил финалист "Мастер Шеф" Люлька.

А для того чтобы самостоятельно засолить макрель, "Мастер Шеф" Николай Люлько советует приготовить маринад: 850 г крупнозернистой соли (каменная или морская), 150 г сахара, цедра трех лимонов, 1 ч.л. душистого перца, 1 ч.л. черного перца горошком и 3 лавровых листочка. Просто пересыпаем этой смесью рыбу и оставляем в холодном месте как минимум в сутки.

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