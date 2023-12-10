Пуховики являются неотъемлемой частью нашего гардероба, особенно в холодное время года, однако со временем они могут испачкаться и требовать тщательной стирки.

Если вы беспокоитесь об экологии или просто хотите сэкономить деньги, возможно, вы ищете способ постирать свой пуховик без применения порошка. Нижеследующие советы помогут вам сохранить вашу зимнюю теплую обертку чистой с помощью доступных и экологически чистых средств.

Сода для испарения запахов

Ваш пуховик может подхватить неприятный запах от ношения. Чтобы его устранить, воспользуйтесь содой. Просто насыпьте некоторое количество соды на поверхность пуховика и оставьте на несколько часов или ночью. Затем протрите пуховик мягкой щеточкой, чтобы удалить остатки соды.

Уксус для удаления пятен

Уксус отлично справляется со многими видами пятен. Смочите тряпку уксус и нанесите на загрязненную область. Дайте уксус работать в течение 15-20 минут, а затем протрите мягкой тряпкой или губкой. Помните о том, что перед использованием уксуса лучше испытать его на невидимой части пуховика во избежание повреждения цвета.

Сухая стирка

Одним из эффективных методов чистки пуховика является использование сухой стирки. Купите специальное средство для сухой стирки или используйте кукурузный крахмал. Равномерно распределите его по поверхности пуховика и протрите тряпкой. Оставьте в течение нескольких часов, а затем удалите остатки крахмала.

Точечная стирка мылом

Если у вас есть конкретные загрязнения, используйте мягкое мыло для ручной стирки. Смочите тряпку в теплой воде, нанесите небольшое количество мыла и тщательно протрите загрязненную область. Избегайте использования моющих средств, которые могут повредить пуховик.

Воздушная сушка

После того как вы удалили пятна и запахи, дайте пуховику посохнуть. Повесьте его на вешалках в хорошо проветриваемом месте, избегайте прямого солнечного света. Регулярно трясите пуховик, чтобы восстановить его форму.

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