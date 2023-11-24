Военный эксперт Евгений Дикий рассказал о двух сценариях и когда ждать окончания войны в Украине. Об этом специалист поделился в комментарии на "Фабрике новостей".

Эксперт рассказал, что страны в мире уже поделились на два блока и всем известно, кто кого поддерживает. Поэтому есть только два пути развития. Первый - это пойти сценарием второй и первой мировых войн, когда будут боевые действия на всем земном шаре. И этого варианта пытаются избежать все западные союзники Украины, а также глава Китая пока не готов в подобном участвовать.

Второй сценарий - что противостояние не станет одной большой войной, а будет раздроблено на много маленьких конфликтов. Это было так во время холодной войны, когда не воевали только две основные страны - США и СССР. Но в Афганистане или Анголе о холодной войне никто не расскажет.

И к сожалению от Украины тут очень мало что зависит. Ведь для нашей страны начало большого конфликта между странами будет на пользу, ведь мы уже и так в самом большом конфликте после ВМВ и нам нечего терять.



При этом большая третья мировая война закончилась бы достаточно быстро, но была бы и очень кровавой. И не стоит забывать, что Украина впервые за последние 100 лет выступает в качестве субъекта, а не объекта на политической карте. Поэтому после победы в третьей мировой Украина была бы государством-победителем, который бы тоже строил новый мир.

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