Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал о подготовке России к войне с НАТО. Об этом специалист прокомментировал в эфире ютуб-канала "Сейчас".

"Путину важно взять полностью под контроль всю территорию Украины, ему важно выйти на западные границы Украины, разместить средства огневого поражения и уже оттуда угрожать странам коллективной Европы, странам - входящим в атлантический-северный альянс", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что сейчас немецкие эксперты дают прогнозы, что после окончания боевых действий в Украине Россия сразу же приступит к подготовке боевых действий против стран НАТО. По разным оценкам на это России понадобится от шести до 10 лет.

Но за этот период времени рф получит технические средства, мобилизует более полутора миллиона человек и будет представлять собой очень грозную силу. Успеет ли за это время коллективный запад перестроить свою деятельность и настолько сильно усилить свои личные вооруженные войска, чтобы иметь хотя-бы паритетные возможности для ведения боевых действий - вопрос открыт.

Если смотреть сейчас на действия Европы и как они справляются с вызовами и реагируют на конфликт в Украине - можно сделать выводы, что пока не самые оптимистичные прогнозы для стран коллективного запада. Часто наши союзники откладывают в долгий ящик вопросы, которые связаны с безопасностью.

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