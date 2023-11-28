Пенсии в Украине можно увеличить, названа категория пенсионеров, имеющих возможность увеличить свои выплаты в судебном порядке.
Как сообщают эксперты youtube-канала "Народна думка", речь идет о пенсионерах, которые вышли на пенсию в Украине по списку один, списку два или по другим льготным основаниям, ранее пенсионного возраста, то есть раньше 60 лет.
Если таким пенсионерам сегодня исполнилось 60 лет и их трудовой общий стаж составляет 30 лет или более, то такие пенсионеры имеют право перейти на пенсию в Украине по возрасту на общих основаниях.
Во время такого перехода через суд можно обязать Пенсионный фонд учесть актуальную заработную плату за три последних года – это увеличивает пенсию до 65%, более чем в половину.
Подобное увеличение пенсии возможно у пенсионеров, которые раньше выходили на пенсию за выслугу лет: учителя, медики, работники социального обеспечения, а также другие категории лиц, которые имели и имеют право за выслугу лет.
По достижению 60 лет данные пенсионеры имеют право перейти на пенсию в Украине по возрасту на общих основаниях при наличии 30 лет и более стажа.
Так же можно через суд применить актуальный показатель средней заработной платы по Украине за последние три года, который увеличивает их пенсию до 65%.
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