Пенсии в Украине можно увеличить, названа категория пенсионеров, имеющих возможность увеличить свои выплаты в судебном порядке.

Как сообщают эксперты youtube-канала "Народна думка", речь идет о пенсионерах, которые вышли на пенсию в Украине по списку один, списку два или по другим льготным основаниям, ранее пенсионного возраста, то есть раньше 60 лет.

Если таким пенсионерам сегодня исполнилось 60 лет и их трудовой общий стаж составляет 30 лет или более, то такие пенсионеры имеют право перейти на пенсию в Украине по возрасту на общих основаниях.

Во время такого перехода через суд можно обязать Пенсионный фонд учесть актуальную заработную плату за три последних года – это увеличивает пенсию до 65%, более чем в половину.

Подобное увеличение пенсии возможно у пенсионеров, которые раньше выходили на пенсию за выслугу лет: учителя, медики, работники социального обеспечения, а также другие категории лиц, которые имели и имеют право за выслугу лет.

По достижению 60 лет данные пенсионеры имеют право перейти на пенсию в Украине по возрасту на общих основаниях при наличии 30 лет и более стажа.

Так же можно через суд применить актуальный показатель средней заработной платы по Украине за последние три года, который увеличивает их пенсию до 65%.

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