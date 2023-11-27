Пенсии в Украине, первая категория граждан, которые могут рассчитывать на перерасчет - это военные пенсионеры и пенсионеры МВД.

Как сообщают эксперты youtube-канала "Народна думка", в этой категории наибольшее количество людей, которые обращаются в суды за пересчетом своих пенсий в течение последних трех-четырех лет.

"История эта тянется еще с 2018 года, когда был произведен массовый пересчет военных пенсий и пенсий МВД, и этот перерасчет был сделан не совсем правильно, мягко говоря", - говорят адвокаты.

По их словам, постановлением Кабинета Министров Украины было "по-другому" урегулирован вопрос перерасчета пенсий в Украине, чем это предусмотрено законом.

Десятки тысяч, на сегодняшний день, наверное, сотни тысяч военных пенсионеров и пенсионеров МВД через суд смогли увеличить свою пенсию в Украине.

Увеличение их пенсии составляет у каждого по-разному, но в среднем - это 50-100% от того размера пенсии в Украине, которую они получают на сегодняшний день.

"Есть много примерных дел по категориям военных пенсионеров и пенсионеров МВД - это касается и перерасчета с учетом всех надбавок, доплат и повышений", - сообщают юристы.

В частности, речь идет о перерасчете их основного размера пенсии в Украине с 70% до 90%, если выслуга лет велика.

Также это касается пересчета по актуальному прожиточному минимуму для нетрудоспособных граждан, также касается вопроса возврата доплаты 2,000 грн так называемой президентской доплаты военным пенсионерам и пенсионерам МВД, которую Пенсионный фонд снимает, если человек через суд увеличивает свою пенсию.

Кроме того, это вопрос снятия ограничения максимального размера пенсии для военных, в том числе с индексацией 2022-2023 годов.

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