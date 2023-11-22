23 ноября наши предки освящали в церкви ранним утром хлеб и соль.
Такой ритуал нужен для того, чтобы отогнать подальше злых духов, призывая благополучие и благодать в семью.
Наши предки половину освящённого хлеба давали домашним животным, вторую половину съедала семья.
23 ноября нужно подавать милостыню, ведь все, что вы пожертвуете - вернется троекратно.
Также в этот день православный праздник 23 ноября, который посвящен святому мученику Ореста. Также 23 ноября отмечают день 70 святых.
Согласно народным приметам, в День Ореста нельзя подметать и убирать в доме - потому что можно "вымести" счастье и благополучие.
Сегодня не рекомендуется играть свадьбу - есть риск, что молодожены скоро разойдутся.
В сауну и баню ходить не стоит, потому что в этот день там обитает нечистая сила, она может "запарить" до смерти.
Существуют и приметы этого дня, так, например, если выпал иней - ждите мороз.
Ветер дует в этот день - ждите вьюги и похолодание
Вечером наблюдаете иней - будет снегопад. Много снега - зима будет теплой
Туман по земле стелется - будет оттепель, также если громко чирикают воробьи - скоро потеплеет.
День ангела 23 ноября празднуют Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Ольга, Петр.
Источник: Униан.
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