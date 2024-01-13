Пенсия в Украине может измениться, среди причин эксперты называют ежегодное увеличение трудового стажа, согласно плану пенсионного фонда.

В youtube-канале "Банковский клуб" сообщили, что в ПФУ разработали данный по пенсиям в Украине план еще несколько лет назад.

По словам экспертов, в этом плане речь идет о ежегодном, в течение 10 лет, повышении уровня полученного стажа, который необходим для того, чтобы гражданин Украины вышел на пенсию.

Поэтому в следующем году, говорят специалисты, требования к будущим пенсионерам меняются, поэтому часть украинцев, вероятно, не сможет выйти на пенсию в ближайшее время.

В стране в 2024 году ужесточат требования к пенсионерам для того, чтобы вовремя выйти на пенсию в Украине.

Да, 60-летним гражданам Украины уже через полтора месяца нужно иметь 31 год стажа, чтобы получить пенсию.

Те, кто имеет от 21 до 31 года стажа - смогут выйти на пенсию в 63 года, чтобы выйти на пенсию в 65 лет следующего года нужно иметь от 15 до 21 года стажа. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Повышение требований к стажу будет продолжаться в течение следующих четырех лет. в результате украинцам нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Разрабатывая такое нововведение и внедряя его в 2017 году, ни в Министерстве социальной политики, ни в Раде не подозревали о том, что Украины ждет коронавирус, а затем полномасштабная война.

Оба фактора повлияли на занятость населения. В результате, некоторым украинцам будет очень сложно выполнить требования по стажу даже в следующем году, им придется работать уже в фактически пенсионном возрасте.

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