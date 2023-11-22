Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить соленую карамель.

"Соус, который обожаю добавлять и к медовику, и к наполеону, и просто к свежим блинам. Приблизительную пропорцию подсмотрел еще давно у моего французского шефа, а уже для себя «подправил» граммы и деллюсь вот с вами!", – пишет "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления соленой карамели судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет ингредиенты в такой пропорции:

100 г сливочного масла 82.5%

150 г сахара

300 г сливок 30%

30 г молока

7-8 г соли

Сливочное масло и сахар "Мастер Шеф" Владимир Ярославский помещает в сотейник и ставит в большой огонь.

"Нагреваю, постоянно помешиваю деревянной лопаткой. Сначала смесь начинает пениться, затем масло и сахар расслаивается, затем начинает изменяться цвет в сторону потемнения.❗️На этом этапе будьте осторожны - температуры высокие и смесь в сотейнике становится на вид очень жидкой", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Когда цвет массы станет насыщенным карамельным, добавляем в сотейник теплые сливки и молоко. Смесь будет кипеть и пениться – ее нужно постоянно помешивать. Добавляем соль и варим карамель еще примерно 5 минут, чтобы она немного уварилась.

Горячую карамель процеживаем через сито, чтобы не было комочков, а затем накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.

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