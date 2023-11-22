Инцидент произошел в ночь на 22 ноября по улице Гаришкевича в Галицком районе во Львове.

Во Львове возник скандал с представителями Территориальных центров (ТЦК), во время которого мужчины, одетые в военную форму, насильно посадили гражданского мужчину в автомобиль и грубо обращались с его спутницей, выбив у нее телефон из рук. Об этом пишут местные паблики, ссылаясь на пострадавшую жену.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября по улице Гаришкевича в Галицком районе города. Есть предположение, что видео было снято после введения комендантского часа, что, возможно, послужило поводом к конфликту.

Также инцидент может быть связан с усилением проверок документов у всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет по приказу Львовской областной военной администрации.

На видеозаписи видно, как пятеро мужчин в военной форме окружили молодую пару и громко спорят. Гражданский мужчина занимает девушку, но его насильно отрывают от нее и ударяют об автомобиль.

Двое представителей ТЦК держат саму женщину, которая пытается вырваться к мужу. Машина уезжает, и женщина выражает свое недовольство мужчинам в военной форме. Они также эмоционально реагируют и готовы атаковать девушку кулаками, однако двое мужчин сдерживают друг друга и обзывают девушку оскорбительными словами.

Затем один из них выбивает телефон из рук девушки, пытающейся снять конфликт, и швыряет его ногой, продолжая использовать оскорбительные высказывания.

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