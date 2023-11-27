В Украине теперь будут праздновать Рождество вместе с большинством христианских церквей мира 25 декабря.
УПЦ Московского патриархата будут праздновать Рождество по юлианскому календарю, который на 13 дней отличается от григорианского и новоюлианского.
Известно, что Рождество также отмечается 7 января в Грузии, Сербии и Иерусалиме.
После начала полномасштабной войны большинство украинцев поддержало идею отмечать Рождество по григорианскому календарю.
По словам некоторых украинцев, новая дата празднования Рождества удаляет нас от советских и русских традиций.
Кроме того, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в 2019 году заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря вместе с цивилизованным миром.
Также известно, что верующие соблюдают Рождественский пост и теперь он закончится к Новому году, когда раньше многие нарушали пост на новогодние праздники.
"Какой праздник??? В Украине война. Будут праздники, когда наступит Победа",
"Мы перешли на новый календарь и у нас нет никаких проблем.. .Никто не ностальгирует по советщине",
"Раз перешли на новоюлианский так и будем праздновать по новому и не надо толкнуть воду в ступе",
"Это сознательный выбор лично каждого! Кто-то идет в ногу со временем перемен, а кто-то навсегда останется там в далеком прошлом и никому ничего не докажите",
"Праздновать можно каждый день, а молиться и славить Рождение Иисуса Христа буду 7 января и молиться просить милости Божией, чтобы дал мир и покой в нашей Украине и чтобы все воины вернулись к своим родным", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал.
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