В Украине с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь.

В Украине теперь будут праздновать Рождество вместе с большинством христианских церквей мира 25 декабря.

УПЦ Московского патриархата будут праздновать Рождество по юлианскому календарю, который на 13 дней отличается от григорианского и новоюлианского.

Известно, что Рождество также отмечается 7 января в Грузии, Сербии и Иерусалиме.

После начала полномасштабной войны большинство украинцев поддержало идею отмечать Рождество по григорианскому календарю.

По словам некоторых украинцев, новая дата празднования Рождества удаляет нас от советских и русских традиций.

Кроме того, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в 2019 году заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря вместе с цивилизованным миром.

Также известно, что верующие соблюдают Рождественский пост и теперь он закончится к Новому году, когда раньше многие нарушали пост на новогодние праздники.

"Какой праздник??? В Украине война. Будут праздники, когда наступит Победа",

"Мы перешли на новый календарь и у нас нет никаких проблем.. .Никто не ностальгирует по советщине",

"Раз перешли на новоюлианский так и будем праздновать по новому и не надо толкнуть воду в ступе",

"Это сознательный выбор лично каждого! Кто-то идет в ногу со временем перемен, а кто-то навсегда останется там в далеком прошлом и никому ничего не докажите",

"Праздновать можно каждый день, а молиться и славить Рождение Иисуса Христа буду 7 января и молиться просить милости Божией, чтобы дал мир и покой в ​​нашей Украине и чтобы все воины вернулись к своим родным", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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