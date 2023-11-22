На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как просто засолить идеальную рыбку.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты (на 6 макрелей или скумбрий):

соль каменная или морская (большое зерно) – 850 г

сахар – 150 г

цедра с 3 лимонов

душистый перец – 1 ч.л.

черный перец горошком – 1 ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

Кроме того, звезда "Мастер Шеф" советует добавлять любые ваши любимые специи, например, розмарин, бадьян, корицу, мяту.

Рыбу чистим. Солить ее можно как потрошеную (будет солиться быстрее), так и целой (получится дольше).

Смешиваем все ингредиенты маринада и пересыпаем этой смесью зачищенную рыбу.

"Не бойтесь засыпать, лишней соли рыба не возьмет!", – подчеркнул "Мастер Шеф" Николай Люлько.

После этого прячем рыбу в холодное место, а уже через сутки можно ее попробовать на уровень посола. Звезда"Мастер Шеф" солил макрель 48 часов. Когда уровень посола вас устроит, просто смойте лишнюю соль с рыбы и можно смаковать.

"И самый важный момент – это не держать готовую посоленную рыбу долго в холодильнике, она слишком вкусна, чтобы просто там лежать", – добавил "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Ранее "Мастер Шеф" Николай Люлько предложил украинцам приготовить салат Шопский. Для этого нам понадобятся:

Желтый помидор - 300 г

Красный помидор - 300 г

Перец болгарский - 300 г

Огурец - 200 г

Красный лук - 50 г

Брынза - 150 г

Маслины - 120 г

Горчично-лимонная заправка – 140 г

Все овощи моем, чистим, нарезаем большими хаотическими кусочками, а лук кольцами. Раскладываем овощи по тарелке, поливаем заправкой, натираем сверху брынзу и украшаем салат маслинами.

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