На этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусную и сочную запеченную индейку. По этому же рецепту можно приготовить и курицу – тоже получится очень вкусно.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

1 кг филе индейки

1 л воды

2 ст.л. соли (с горкой)

растительное масло для смазки

специи – по желанию

Растворяим соль в холодной воде и заливаем этим рассолом целый кусок мяса. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает миску или кастрюлю пленкой и ставит в холодильник на 10-12 часов, чтобы индейка хорошо просолилась.

Затем достаем мясо из рассола и просушиваем его бумажным полотенцем, смазываем растительным маслом и по желанию добавляем любимые специи.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская заворачивает индюшиное филе в фольгу или пергамент, выкладывает его на противень и отправляет в разогретую до 250 градусов на 25 минут. Если брали кусок мяса поменьше, то будет достаточно 20 минут. После этого выключаем духовку и оставляем индейку доходить еще на 3 часа.

Готовую запеченную индейку нарезаем слайсами и наслаждаемся.

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