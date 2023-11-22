Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Было сказано, что ракеты, которые россия запустит по Украине, будут лететь на россию же. Что это подразумевается? Это будет какой-то теракт, который планируется в россии?
Если спросить (ред. – у карт), что это будет, нам сразу дают, что это действительно война темных и светлых сил. Если это глобально перевести, то произойдет нечто, что фактически не должно было произойти. Здесь какой-то хаос, который включится.
Может оно проиграться так, что, например, не сработала какая-то установка. Каким-то таким образом. А вот до конца сказать, что там будет, я не могу, потому что какая-то невероятная ситуация должна проиграться.
Это действительно может быть в декабре? Это действительно может быть до конца этого года?
Я не поддерживаю идею, что именно это будет 8 декабря, потому что я уже не раз говорила, что немного не так идет отсчет времени, когда нам передают. Работая с такими энергиями, я понимаю, мы можем что-то увидеть весной, а проигрывается оно зимой. Не сходится время.
Я знаю, что оно произойдет скоро, процесс запущен, а вот что это именно 8-ого, не уверена. Возможно, 8-ого состоится какое-то создание союза или объединение какое-то, может, даже и до конца не объявлено. Там ведутся какие-то такие дела.
Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что планирует Китай для россии.
Также Politeka писала о том, что Павлова рассказала, отменят ли в Украине военное положение.