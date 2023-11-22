Тарологиня Людмила Хомутовская прокомментировала пророчество Густаво Паеза, который сказал, что Бог и светлые силы в Украине борются за нашу победу.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Было сказано, что ракеты, которые россия запустит по Украине, будут лететь на россию же. Что это подразумевается? Это будет какой-то теракт, который планируется в россии?

Если спросить (ред. – у карт), что это будет, нам сразу дают, что это действительно война темных и светлых сил. Если это глобально перевести, то произойдет нечто, что фактически не должно было произойти. Здесь какой-то хаос, который включится.

Может оно проиграться так, что, например, не сработала какая-то установка. Каким-то таким образом. А вот до конца сказать, что там будет, я не могу, потому что какая-то невероятная ситуация должна проиграться.

Это действительно может быть в декабре? Это действительно может быть до конца этого года?

Я не поддерживаю идею, что именно это будет 8 декабря, потому что я уже не раз говорила, что немного не так идет отсчет времени, когда нам передают. Работая с такими энергиями, я понимаю, мы можем что-то увидеть весной, а проигрывается оно зимой. Не сходится время.

Я знаю, что оно произойдет скоро, процесс запущен, а вот что это именно 8-ого, не уверена. Возможно, 8-ого состоится какое-то создание союза или объединение какое-то, может, даже и до конца не объявлено. Там ведутся какие-то такие дела.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что планирует Китай для россии.

Также Politeka писала о том, что Павлова рассказала, отменят ли в Украине военное положение.