20 ноября в Киеве состоялся первый круглый стол из серии мероприятий «Путь к Победе», во время которого представители общественных организаций, государственной власти и волонтеры рассказали, что нужно для победы Украины.

Об этом Олесь Доний сообщил на своем канале.

Организаторами круглого стола выступили Коалиция общественных организаций «За трансформацию Украины», Коалиция общественных организаций «Украина победит» и Центр исследований политических ценностей, а модератором был Олесь Доний.

В условиях, когда из ожиданий скорой победы мы перешли к затяжному конфликту, позиционной войне, нужно понимать, что надо для победы со стороны общества, государства и наших иностранных партнеров. Эти вопросы и обсуждались во время круглого стола.

«Когда мы с партнерами будем одинаково понимать исход войны, тогда можно говорить о необходимых ресурсах и временных границах. Потому что, когда мы не понимаем одинаковый результат, тогда и необходимость ресурсов стороны понимают по-разному, и рассчитывать на них крайне сложно», - заявил руководитель «Офиса развития публичной политики» Руслан Рохов, объясняя, при каких условиях Украина будет иметь доминирование над рф в плане вооружения.

По словам замдиректора по оборонным вопросам Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, Украина также должна сосредоточиться на подготовке резервов. Как он пояснил, важно, чтобы люди, желающие защищать государство, понимали, что они могут делать на фронте, поэтому нужно создать в каждой области соответствующие центры по подготовке, это способствует пополнению рядов ВСУ.

Как сообщала Politeka, Малкина пояснила, что большое обновление ВР двух последних созывов – это позитив и шанс на развитие, но ухудшилась компетентность.

Также Politeka писала о том, что Шерман сравнила современные события и во времена УНР.