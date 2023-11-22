Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию, которая сейчас в Авдеевке. Об этом специалист рассказал в комментарии для Politeka Online.

"Никто ж не отменял политическую задачу со стороны российского политического руководства о взятии Авдеевки. Поэтому ситуация там очень тяжелая и враг атакует со всех сторон и везде, мы пытаемся даже где-то контратаковать, имеем успех и отбрасываем врага с тех позиций, которые он заменял", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что на текущий момент ситуацию можно назвать тяни-толкай. И она будет продолжаться до тех пор, пока не выдохнется противник и мы не выбьем их, нанеся максимальные потери, потому что они туда уже в который раз подтягивают с других направлений резервы.

Все из-за того, что из глубины уже практически нечего оккупантам тянуть на линию соприкосновения. Или же путину придется отменить политическую задачу по захвату Авдеевки. Поэтому там ситуация довольно сложная и она развивается с переменным успехом для обеих сторон.

При этом эксперт отметил, что Украина тоже несет потери и приходилось ВСУ подтягивать определенные резервы на это направление. Несмотря на то, что силы обороны находятся в обороне, оккупант тоже учится и недостаток артиллерии компенсирует управляемыми бомбами, которые сбрасывает на украинских защитников.

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