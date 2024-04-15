Плесень появляется на герметике, облицовывающей ванную или душевую кабину, вызывая не только неприятный запах, но и угрозу для здоровья.

Плесень в ванной комнате – это такая проблема, с которой сталкиваются довольно много людей. Но как избавиться от такой проблемы эффективно и без ущерба для окружающей среды? Давайте с вами рассмотрим несколько любопытных лайфхаков.

Уксус - это эффективное средство для удаления плесени. Смешайте белый уксус с водой в соотношении 1:1. После всего нанесите смесь на загрязненные участки герметику. Оставьте на несколько часов или можно даже на ночь, но а затем смойте водой. Уксус не просто убирает плесень, но и с успехом предотвращает ее повторное появление.

Создайте также пасту, смешав соду с перекисью водорода. Нанесите пасту на плесень и герметик, оставьте на 30-40 минут. А затем тщательно промойте водой. Этот метод эффективно борется с плесенью и удаляет пятна.

Лимонная кислота – еще один отличный и естественный способ для борьбы с плесенью. Разведите лимонную кислоту в воде и нанесите на герметик. После нескольких часов промойте водой. Лимонная кислота отбеливает и разглаживает герметик, при этом удаляя успешно плесень.

Еще добавьте несколько капель эфирных масел, таких как: чайное дерево, эвкалипт в воду. Регулярно обрабатывайте герметик этой заготовленной смесью. Эфирные масла обладают удивительными антисептическими свойствами и природным ароматом - он уничтожает неприятные запахи.

Но, пожалуй, лучший способ предотвратить появление плесени – это регулярная чистка и проветривание ванной комнаты. Содержите помещение очень сухим и чистым. А также убедитесь, что вентиляционная система дома работает должным образом.

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