Об этом она рассказала на своем канале.
«Осложнения на польской границе больнее всего ударили по сжиженному газу, который как раз и шел в большинстве через польскую границу, а именно 30% импорта или 20% всего украинского рынка горючего попадает в Украину именно через польский участок границы», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, именно эти блокировки границы и забастовки поляков и привели к тому, что цены на автогаз значительно выросли. При этом, как отметила Эльвира Кириленко, эксперты говорят, что импорт газа из Польши и стран Балтии начал сокращаться еще с октября, но не так значительно.
«Если в месяц в среднем к нам попадало 53 тысячи тонн газа, то в октябре мы уже получил 35,3 тысячи тонн топлива. А забастовки дополнительно высушили это направление очень катастрофически», - заявила Эльвира Кириленко.
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