Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что забастовки поляков на границе повлияли на украинский рынок горючего.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Осложнения на польской границе больнее всего ударили по сжиженному газу, который как раз и шел в большинстве через польскую границу, а именно 30% импорта или 20% всего украинского рынка горючего попадает в Украину именно через польский участок границы», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, именно эти блокировки границы и забастовки поляков и привели к тому, что цены на автогаз значительно выросли. При этом, как отметила Эльвира Кириленко, эксперты говорят, что импорт газа из Польши и стран Балтии начал сокращаться еще с октября, но не так значительно.

«Если в месяц в среднем к нам попадало 53 тысячи тонн газа, то в октябре мы уже получил 35,3 тысячи тонн топлива. А забастовки дополнительно высушили это направление очень катастрофически», - заявила Эльвира Кириленко.

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