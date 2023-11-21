По словам военного эксперта Петра Черника, в Кремле уже поняли, что своих целей в войне против Украины они не достигают, но Путину для выборов, которые состоятся весной 2024 года, победа все же нужна.

Хоть какая-нибудь.

«Авдеевка стала политической – почему. Путин будет сам себя переназначать на посту следующей весной. Ему нужны хоть какие-то положительные результаты. Они пришли к выводу, что в стратегическом смысле "СВО" результата не достигает, Украина остается независимым государством. А, значит, нужны ну хоть какие-то минимальные результаты», - подчеркнул Черник в эфире 24 Канала.

Эксперт напомнил, что одним из поводов войны стало признание "ЛНР" и "ДНР" сначала независимыми, а затем частями РФ. Поэтому им нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

«И, поверьте, их пропаганда очень легко перестроит этот процесс, если им придется уходить и с южного плацдарма. Скажут, что мы Донбасс вернули, мы заканчиваем СВО, а вот украинцы не хотят заканчивать войну. И это очень опасный для нас план. Потому что найдется немало в Европе политиков, которые скажут: «Нужно из войны выходить», – предупредил Черник.

Но, по мнению эксперта, такой план для Украины неприемлем и не должен быть реализован.

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