Журналист Эдуард Глеза сообщил, что представители ЖЭКов имеют право вручать повестки, но в большинстве своем этого не делают.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Руководитель ЖЭКа может спокойно вручить повестку, но лично, и это очень важно, потому что именно такой способ предусматривает законодательство Украины. Вполне вероятно, что военкомат попросил у ЖЭКов информацию о военнообязанных, проживающих на их территории», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, после этого были сформированы повестки на этих лиц и их передали ЖЭКу с требованием вручить всем военнообязанным. Но, как отметил Эдуард Глеза, если откровенно говорить, то представители ЖЭКов прекрасно понимают, что они не военные, и против них могут применять физическую силу.

«Поэтому поручение ТЦК выполняют, прикрепляя повестки к платежкам. Как объясняет адвокат, никаких последствий такой способ вручения повесток не несёт. А все потому, что потенциальный призывник не подписывает повестку при таком способе вручения, ведь повестка считается надлежащим образом переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись», - заявил Эдуард Глеза.

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