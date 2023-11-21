Речь идет о документах, удостоверяющих личность, и военно-учетных документах в разгар мобилизации в Украине.
Работников ТЦК и СП во Львовской области уполномочили проверять наличие данных документов.
Решение было принятона заседании Совета обороны Львовской области, 20 ноября руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень издал соответствующий приказ.
В приказе говорится, что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой документы, удостоверяющие личность, документы о прописке и военном билете или временное удостоверение военнообязанного.
Представителей ТЦК уполномочили проверять наличие данных документов, за соблюдением требования будут следить правоохранительные органы.
К слову, В Верховной Раде предлагают избавить отсрочки от мобилизации в Украине некоторых граждан, стало известно, кого именно касается законопроект.
Так, в Раде предлагают избавить отсрочки от мобилизации в Украине студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.
Соответствующий законопроект готовят к регистрации, сообщает нардеп Марьяна Безугла.
Нардеп сообщает, что будет изменен порядок предоставления отсрочки от призыва украинцам, получающим высшее и высшее образование.
Кроме того, в законопроекте говорится об устранении возможности избегания призыва из-за получения второго, третьего высшего или высшего образования.
В Верховной Раде предлагают, на военный учет брать лиц, осужденных за совершение уголовного правонарушения к лишению свободы, ограничению свободы, в частности с освобождением от отбывания наказания.
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