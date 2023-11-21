Об этом он рассказал на своем канале.
«Чтобы понять, почему важна маневровость, посмотрите сейчас на левобережье Херсона. Вот вам пример маневровой войны. Если там развить плацдарм, что это дает? Это, во-первых, не лобовая атака. Во-вторых, оказалось, что там враг не имел таких подготовленных позиций, как у него в других направлениях. Реально же мы видим, что наши силы смогли зайти. Как минимум это побережье не было заминировано», - рассказывает Александр Мусиенко.
Как он объясняет, россияне полагались на артиллерию, что у них будут простреляны позиции, поэтому они привязались к населенным пунктам, откуда может быть потенциальная высадка. Тем не менее, констатирует эксперт, противник не учел, что наша артиллерия подавила их с высот.
По его словам, в случае развития нашего успеха у врага будут проблемы с логистикой с Крымом оккупированным. Во-вторых, продолжает эксперт, мы можем заставить врага перетащить свои войска, например, из Мелитопольского направления из-под Токмака, соответственно, дадим возможность нашим силам, которые там, вести наступательные действия. Следующий момент, добавляет он, это вытеснить врага из этого плацдарма и заходить ему в тыл.
«Когда мы говорим о том, чтобы не идти в лобовые атаки, то вот левобережье Херсона. Я его назвал плацдармом надежды, но не потому, что вот либо левобережье, либо все, можно крест на этой войне ставить. Нет. Он плацдарм надежды с той точки зрения, что мы увидим, как будут развиваться события. В случае, если наши силы будут иметь успех его развивать, применяя больше техники, оружия, то очень много негативных последствий для оккупантов наступит, а для нас, соответственно, положительных. Если нет, это тоже не фатально, мы тогда перейдем, вероятно, больше в стратегическую оборону по всей линии фронта», - объясняет Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал информацию в The Economist со ссылкой на западных чиновников, что российско-украинская война может продолжаться еще 5 лет.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем россиянам Авдеевка.