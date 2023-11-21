Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что действия ВСУ на левобережье Херсона направлены не только на деоккупацию этой территории, но и на наше продвижение на Мелитопольском направлении.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Чтобы понять, почему важна маневровость, посмотрите сейчас на левобережье Херсона. Вот вам пример маневровой войны. Если там развить плацдарм, что это дает? Это, во-первых, не лобовая атака. Во-вторых, оказалось, что там враг не имел таких подготовленных позиций, как у него в других направлениях. Реально же мы видим, что наши силы смогли зайти. Как минимум это побережье не было заминировано», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, россияне полагались на артиллерию, что у них будут простреляны позиции, поэтому они привязались к населенным пунктам, откуда может быть потенциальная высадка. Тем не менее, констатирует эксперт, противник не учел, что наша артиллерия подавила их с высот.

По его словам, в случае развития нашего успеха у врага будут проблемы с логистикой с Крымом оккупированным. Во-вторых, продолжает эксперт, мы можем заставить врага перетащить свои войска, например, из Мелитопольского направления из-под Токмака, соответственно, дадим возможность нашим силам, которые там, вести наступательные действия. Следующий момент, добавляет он, это вытеснить врага из этого плацдарма и заходить ему в тыл.

«Когда мы говорим о том, чтобы не идти в лобовые атаки, то вот левобережье Херсона. Я его назвал плацдармом надежды, но не потому, что вот либо левобережье, либо все, можно крест на этой войне ставить. Нет. Он плацдарм надежды с той точки зрения, что мы увидим, как будут развиваться события. В случае, если наши силы будут иметь успех его развивать, применяя больше техники, оружия, то очень много негативных последствий для оккупантов наступит, а для нас, соответственно, положительных. Если нет, это тоже не фатально, мы тогда перейдем, вероятно, больше в стратегическую оборону по всей линии фронта», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал информацию в The Economist со ссылкой на западных чиновников, что российско-украинская война может продолжаться еще 5 лет.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем россиянам Авдеевка.