Эксперт объяснил, какая сейчас ситуация у российских окупантов с накоплением ракет, и как изменится тактика ударов этой зимой.

Два месяца назад, 21 сентября, оккупанты совершили последний ракетный удар с применением ракет Х-101/555. После этого, 25 сентября, они использовали КРМБ «Калибр» и больше не применяли их с того времени.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что за два месяца за счёт производства ракет российские оккупационные войска могли подготовить не менее 120 единиц Х-101/555 и от 60 до 90 "Калибров".

"Для понимания, если кто забыл, это даже не потенциал ракетного удара 24 февраля 2022 года. За весь октябрь 2022 года россия применила по Украине более 170 ракет, разной номенклатуры, но преимущественно Х-101/555", – напомнил Александр Коваленко.

По словам эксперта, рф сейчас не способна восполнять боезапас ракет настолько быстро, насколько часто ей следует их применять для получения результата. При этом даже в 2022-2023 россияне не смогли достигнуть поставленной цели – тотального блэкаута по всей Украине и полного уничтожения энергосистемы.

"Сейчас россия может за 2 месяца произвести то, что тратила вначале войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 – за месяц. Безусловно, это повлияет на тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые больше будут играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе наоборот - главную", – добавил военный обозреватель.

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