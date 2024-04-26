Во время Великого поста верующие должны соблюдать строгие ограничения, которые нельзя делать в праздник.

Пасха 2024 года, переход ПЦУ на новый юлианский календарь никак не повлиял на дату праздника.

В 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики 31 марта. То есть разница составляет больше месяца.

По юлианскому и новоюлианскому календарю Пасха выпадает на период с 4 апреля по 8 мая.

Православная церковь для расчета использует дату весеннего равноденствия, таким образом православная Пасха не может быть раньше 4 апреля.

Во время Великого поста 2024 верующие соблюдают строгие ограничения.

Перед Пасхой верующие соблюдают продолжительный и строгий пост, это помогает духовно и телесно очиститься. Потому пост называется Великим и длится 50 дней.

В 2024 году пост начался 18 марта и продлится до 4 мая.

В Пасху нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Проводить генеральную уборку в доме тоже нельзя. Не рекомендуется быть мрачным, грустить, ругаться или злословить.

Также стоит знать, что если в светлый праздник Христова Воскресения у вас попросили милостыню, категорически нельзя отказывать, потому что круглогодично будут ждать проблемы и неудачи.

Источник: ТСН.

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