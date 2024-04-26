Пасха 2024 года, переход ПЦУ на новый юлианский календарь никак не повлиял на дату праздника.
В 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики 31 марта. То есть разница составляет больше месяца.
По юлианскому и новоюлианскому календарю Пасха выпадает на период с 4 апреля по 8 мая.
Православная церковь для расчета использует дату весеннего равноденствия, таким образом православная Пасха не может быть раньше 4 апреля.
Во время Великого поста 2024 верующие соблюдают строгие ограничения.
Перед Пасхой верующие соблюдают продолжительный и строгий пост, это помогает духовно и телесно очиститься. Потому пост называется Великим и длится 50 дней.
В 2024 году пост начался 18 марта и продлится до 4 мая.
В Пасху нельзя заниматься тяжелой физической работой.
Проводить генеральную уборку в доме тоже нельзя. Не рекомендуется быть мрачным, грустить, ругаться или злословить.
Также стоит знать, что если в светлый праздник Христова Воскресения у вас попросили милостыню, категорически нельзя отказывать, потому что круглогодично будут ждать проблемы и неудачи.
Источник: ТСН.
Последние новости:
Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы выразили мнение.
Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы выразили мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.