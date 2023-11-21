22 ноября православная церковь также чтит память преподобной Матроны Царьградской, жившей в Константинополе в V веке.
В народе праздник называют "Матрона зимняя", "Матрона наставница", "Зимний день".
22 ноября раньше считалось началом зимы, а наши предки говорили, что Матрона "ставит зиму на ноги на небесах".
Раньше верили - сон, который приснился на день Матронина - сбудется на следующий день в полдень.
22 ноября мужчины готовили блюда из мяса. Рыбаки жарили рыбу, женщины на Прокопия занимались уборкой и мытьем окон.
В этот день необходимо давать милостыню нуждающимся и отдавать старые вещи.
Также следует слушать советы окружающих и близких, даже если вы их не просили.
Наши предки прокладывали в деревне зимнюю дорогу, а после - устраивали гулянья.
22 ноября запрещается употреблять алкоголь.
Издавна верили, что в человека, который выпил - может вселиться нечисть и изгнать ее будет невозможно.
Запрещалось покупать и дарить живые цветы, ведь они, по поверьям, могут забрать силу у хозяев дома.
Также нельзя давать взаймы деньги, потому что есть риск остаться ни с чем.
Существуют приметы 22 ноября, так, если в этот день теплая погода - значит зима будет длинной и снежной.
Волки вышли из леса и подошли близко к домам — ждите суровую зиму.
Если снегопад 22 ноября — к майской непогоде.
Источник: ТСН.
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