Церковный праздник 22 ноября, в православном календаре день памяти Архипа и Филимона.

22 ноября православная церковь также чтит память преподобной Матроны Царьградской, жившей в Константинополе в V веке.

В народе праздник называют "Матрона зимняя", "Матрона наставница", "Зимний день".

22 ноября раньше считалось началом зимы, а наши предки говорили, что Матрона "ставит зиму на ноги на небесах".

Раньше верили - сон, который приснился на день Матронина - сбудется на следующий день в полдень.

22 ноября мужчины готовили блюда из мяса. Рыбаки жарили рыбу, женщины на Прокопия занимались уборкой и мытьем окон.

В этот день необходимо давать милостыню нуждающимся и отдавать старые вещи.

Также следует слушать советы окружающих и близких, даже если вы их не просили.

Наши предки прокладывали в деревне зимнюю дорогу, а после - устраивали гулянья.

22 ноября запрещается употреблять алкоголь.

Издавна верили, что в человека, который выпил - может вселиться нечисть и изгнать ее будет невозможно.

Запрещалось покупать и дарить живые цветы, ведь они, по поверьям, могут забрать силу у хозяев дома.

Также нельзя давать взаймы деньги, потому что есть риск остаться ни с чем.

Существуют приметы 22 ноября, так, если в этот день теплая погода - значит зима будет длинной и снежной.

Волки вышли из леса и подошли близко к домам — ждите суровую зиму.

Если снегопад 22 ноября — к майской непогоде.

Источник: ТСН.

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