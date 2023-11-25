После достижения 60 лет при наличии 30 лет страхового стажа граждане могут выйти на пенсию по возрасту. Однако ежегодно требования к страховому стажу будут расти.

Украинцы могут рассчитывать на пенсию при наличии необходимого стажа и в определенном возрасте - в противном случае, им придется полагаться только на социальную помощь от государства.

Согласнозаконодательствам, с начала 2024 года увеличатся требования к количеству лет страхового стажа для получения пенсии в Украине. Если в 2023 году нужно иметь 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в следующем году это требование увеличится до 31 года.

После достижения 60 лет при наличии 30 лет страхового стажа граждане могут выйти на пенсию по возрасту. Однако ежегодно требования к страховому стажу будут расти, достигая 35 лет к 2028 году.

Также существуют возможности ухода на пенсию в 63 и 65 лет для лиц, не имеющих необходимого стажа. Для пенсии в 63 года требования будут постепенно расти:

От 20 до 30 лет стажа – в 2023 году;

От 21 до 31 года стажа – в 2024 году;

От 22 до 32 лет стажа – в 2025 году;

От 23 до 33 лет стажа – в 2026 году;

От 24 до 34 лет стажа – в 2027 году;

От 25 до 35 лет стажа – в 2028 году.

Для пенсии в 65 лет требования будут поэтапно расти:

От 15 до 20 лет стажа – в 2023 году;

От 15 до 21 года – в 2024 году;

От 15 до 22 лет – в 2025 году;

От 15 до 23 лет – в 2026 году;

От 15 до 24 лет – в 2027 году;

От 15 до 25 лет – в 2028 году.

Если лицо не имеет минимального страхового стажа (15 лет) в 65 лет, оно будет получать социальную помощь от государства, а не пенсию по возрасту.

Также существуют возможности досрочного ухода на пенсию для определенных категорий граждан, таких как лица с особым состоянием здоровья, инвалиды, матери многодетных семей, участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и военнослужащие, которые имели статус участника боевых действий.

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